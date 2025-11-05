Son Mühür- Türkiye’de 2021-2022 sezonundan bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan ve Suudi Arabistan’daki görevlerinin ardından yeniden Avrupa’da sahne almaya hazırlanıyor. Son olarak Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımında 23 karşılaşmaya çıkan Terim, görevinden geçtiğimiz sezon ayrılmıştı.

Çekya basını duyurdu

Çekya medyasında yer alan haberlere göre, Çekya Milli Takımı yönetimi 72 yaşındaki teknik adamla tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Haberlerde, taraflar arasında yalnızca son formalitelerin kaldığı ifade edildi.

“Fatih Terim, Çekya’ya gidiyor”

Gazeteci Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın Prag’a gitmeye hazırlandığını belirtti. Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Terim, Çekya’ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah.”

Türk futbolunda zirvede

8 Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye’nin en başarılı teknik direktörleri arasında ilk sırada yer alan Fatih Terim’in, Çekya Milli Takımı ile anlaşması halinde kariyerinde yeni bir uluslararası sayfa açacağı belirtiliyor.