Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’ın doğu kesimlerine doğru ilerleyen 6 İHA’nın tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Hava savunma unsurlarının hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı

Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin detayları ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Açıklamada, ülke hava sahasının korunmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Öte yandan bölgede artan askeri hareketlilik dikkat çekiyor. İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ve kritik noktalara yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediği belirtiliyor.