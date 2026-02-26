Son Mühür- Ekonomik krizin etkileri giderek derinleşirken, birçok sektör iflas veya konkordato süreciyle karşı karşıya kalıyor. Son olarak, süt ve şarküteri sektöründe faaliyet gösteren Özyörük Gurme Süt Ürünleri ve Hayvancılık Gıda şirketi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin mali sıkıntıları nedeniyle mahkemeye yaptığı konkordato başvurusu sonucunda 1 yıllık kesin mühlet kararı çıkmıştı.

Şimdi ise iki şirket ve iki gerçek kişi hakkında yürütülen konkordato davasında mahkeme, kesin mühlet süresinin 3 ay uzatılmasına karar verdi.

Mahkemenin 23 Şubat 2026 tarihli ara kararı doğrultusunda; İzmir Ticaret Sicili’ne kayıtlı Özyörük Gurme Süt Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ile Özyörükoğlu Şarküteri Hayvancılık Gıda Ticaret Limited Şirketi ve gerçek kişiler Elifnur Baktemur ile Elvan Kaya hakkında daha önce verilen ve 26 Şubat 2026’da sona erecek olan 1 yıllık kesin mühlet, 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren 3 ay süreyle uzatıldı.

Tedbirler devam edecek

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında borçluların mal varlığının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin devamına hükmetti. Daha önce alınan ihtiyati tedbirlerin de uzatma süresi boyunca aynen uygulanacağı belirtildi.

Komiser görevde

Konkordato komiseri Ali Fatih Dalkılıç’ın görevinin de kesin mühletin uzatıldığı üç aylık süre boyunca devam edeceği kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, ilgililere ilan yoluyla tebliğ edildi. Konkordato sürecinin uzatılmasıyla birlikte, şirketlerin ve ilgili kişilerin borç yapılandırma süreci üç ay daha yargı denetiminde devam edecek.