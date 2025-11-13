Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 892 bin 886 tona geriledi. Ağustos ayında bu rakam 933 bin 234 ton olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda küçük azalış, Ocak-Eylül döneminde artış

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında, Eylül ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,7 azalış gösterdi. Ancak Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 oranında artış kaydedildi.

Süt ürünleri üretiminde çeşitli seyirler

Eylül ayında süt ürünleri üretiminde önemli değişimler görüldü. Buna göre:

İnek peyniri üretimi yüzde 1,3 artış gösterdi.

Ayran üretimi yüzde 13,1 yükseldi.

Yoğurt üretimi yüzde 9,6 arttı.

İçme sütü üretimi yüzde 2,5 arttı.

Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 2,4 geriledi.

Ocak-Eylül döneminde ise üretim değişimleri şu şekilde gerçekleşti:

İnek peyniri üretimi yüzde 1,6 arttı.

Ayran üretimi yüzde 8,9 yükseldi.

Yoğurt üretimi yüzde 4,9 arttı.

İçme sütü üretimi yüzde 7,4 artış gösterdi.

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 8,8 azaldı.

İçme sütü üretimi artışta

Geçen ay 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi, Eylül ayında yüzde 4,8 artarak 138 bin 726 tona ulaştı. Bu artış, süt toplama miktarındaki düşüşe rağmen sektörde üretim dinamiklerinin farklılaştığını ortaya koyuyor.