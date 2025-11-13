Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.32'lik yükselişle 10.675 puandan giriş yaptı.

BIST 100'de 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda hava pozitif...



Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin 43 gün ara sonrası tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve rekor tazeleyen Dow Jones endeksi yüzde 0,68 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 geriledi.

Asya borsalarında Hong Kong hariç pozitif hava var.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düştü.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Yükselişini sürdüren ons altın 4.209 dolardan, gram altın 5.714 TL'den,

Bitcoin 103.464 dolardan,

Brent petrol 62.64 dolardan işlem görüyor.

