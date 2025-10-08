Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yer alan Yuvacık Barajı, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Kentin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan barajda İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre su miktarı 9 milyon 658 bin metreküpe kadar düştü.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda doluluk oranı yüzde 18 seviyesine gerilerken, bu oran kentin su rezervleri açısından kritik sınır olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl yüzde 28’di

Geçen yıl aynı dönemde yüzde 28 doluluk oranına sahip olan Yuvacık Barajı’nda, yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu su seviyesi belirgin biçimde azaldı.

Uzmanlar, sonbahar yağışlarının da beklenen düzeyde gerçekleşmemesi halinde önümüzdeki aylarda barajın işletme sınırının altına inebileceği uyarısında bulunuyor.

Baraj tabanında çatlaklar oluştu

Barajı besleyen Kirazdere kolu çevresinde su çekilmesinin daha fazla olduğu görülürken, bölgedeki toprak yüzeyinde derin çatlaklar oluştu. Çekilme nedeniyle kıyı şeridinde çamur tabakaları ve kurumuş alanlar dikkat çekti.

Uzmanlar, bu durumun yalnızca içme suyu teminini değil, aynı zamanda bölgedeki ekosistemi de olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Su altındaki köprü yeniden ortaya çıktı

Yuvacık Barajı’nın su seviyesi düştükçe, inşa edildiği dönemde sular altında kalan tarihi yapılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Baraj gölü oluşmadan önce bölge halkının ulaşım için kullandığı taş köprülerden biri, uzun yıllar sonra yeniden görünür hale geldi.

Köprünün ortaya çıkması, hem kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi hem de bölge sakinlerinde endişe yarattı. Bazı vatandaşlar, bu görüntüleri “barajın alarm verdiğinin somut göstergesi” olarak değerlendirdi.

Uzmanlardan su tasarrufu çağrısı

Kocaeli’de son günlerde gündeme gelen düşük su seviyesi nedeniyle yetkililer ve uzmanlar, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı. Uzmanlar, su kaynaklarının korunması için özellikle tarımsal sulamada modern sistemlerin kullanılmasını, evsel tüketimde ise gereksiz su kullanımından kaçınılmasını öneriyor.