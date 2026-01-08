İzmir'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde yer alan Susuz Dede Sit Alanı (Susuz Dede Parkı) için yeni bir karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Susuz Dede Parkı mevkiinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile sınırları belirlenmiş olan, sit derecesi 3. derece arkeolojik sit olarak belirlenen sit sınırlarının sayısallaştırıldığı karar eki harita ve koordinat listesinin geçerli olduğuna, koruma amaçlı imar planlarının kurula iletilene kadar 3 yıl süre ile geçerli olduğuna ve mevcut sahanın ise doğal sit olması sebebiyle konunun Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilmesine karar verildi.

Söz konusu karar şu şekilde:

"İzmir İli, Konak İlçesi, Göztepe Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 16.01.1981 gün ve A-2601 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek "Arkeolojik ve Doğal Sit" olarak tescil edilen ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.06.1988 gün 359 sayılı kararı ile 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit olarak derecelendirilmesi yapılan Susuz Dede Sit Alanı 3. derece arkeolojik sit alanı sınırının TUES çalışması kapsamında sayısallaştırma yapılması ayrıca geçiş dönemi koruma ve kullanma şartlarının belirlenmesi amacı ile Müdürlük evrakına 18.12.2025 gün ve 3913560 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Konak İlçesi, Göztepe Mahallesi, Susuz Dede Parkı Mevkiinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 16.01.1981 gün ve A-2601 sayılı kararı ile sınırları belirlenen, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.06.1988 gün 359 sayılı kararı ile derecesi 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen sit sınırlarının sayısallaştırıldığı kararımız eki harita ve koordinat listesinin geçerli olduğuna, alana yönelik yapım aşamasında olduğu anlaşılan koruma amaçlı imar planlarının Kurulumuza iletilmesine kadar geçecek süre içinde kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve kulanım şartlarının 3 yıl süre ile geçerli olmak koşuluyla uygun olduğuna, sahanın aynı zamanda doğal sit olması nedeniyle konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi."