Ilıcalı'nın duyurduğu değişikliklerin başında eleme sistemi geliyor. Yarışmacıların kaderini belirleyen SMS oylaması, sezonun ilk yarısı için tamamen kaldırıldı. Bu karar, sosyal medya gücü yüksek olan yarışmacıların avantajını sıfırlarken, parkur performansını tek kriter haline getirdi. Konseyde bu kararı duyan yarışmacıların yaşadığı şok kameralara yansırken, takım stratejilerinin de anında değiştiği gözlemlendi.

Survivor ve Yeni Kurallar! Performansın Gücü: SMS Devri Kapandı

Yeni formata göre, birleşme partisine kadar olan süreçte "halk oylaması" yapılmayacak. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımdan çıkan eleme adayları, "Düello Arenası" adı verilen özel bir parkurda kozlarını paylaşacak. Bu düellolarda kaybeden isim, hiçbir oylamaya tabi tutulmadan doğrudan adaya veda edecek. İstatistiklere göre, geçtiğimiz sezonlarda SMS oyları nedeniyle elenen yüksek performanslı yarışmacıların oranı %40 civarındaydı; yeni kural bu durumu engellemeyi hedefliyor.

"Sıfır Erzak" Dönemi ve Baraka Yasağı

Yarışmacıları en çok zorlayacak bir diğer değişiklik ise yaşam koşullarında yapıldı. Önceki sezonlarda haftalık olarak verilen pirinç ve yağ erzakı, Survivor 2026'da "ödül" statüsüne alındı. Yani oyun kazanamayan takım, adada sadece hindistan cevizi ve kendi imkanlarıyla tutabildiği balıkla beslenmek zorunda kalacak. Ayrıca, takımlara baraka yapımı için verilen hazır malzeme desteği de kesildi; yarışmacılar doğadaki materyallerle kendi barınaklarını inşa etmek zorunda.

Acun Ilıcalı Kimdir?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğan Türk televizyoncu, girişimci ve uluslararası yapımcı. Medya kariyerine spor muhabirliği ile başlayan Ilıcalı, "Acun Firarda" programıyla geniş kitlelerce tanındı. Kurucusu olduğu Acun Medya ile Survivor, O Ses Türkiye, MasterChef gibi global formatları Türkiye'ye uyarladı. TV8 kanalının ve dijital platform Exxen'in sahibi olan Ilıcalı, aynı zamanda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City futbol kulübünün de sahibi.