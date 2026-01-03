İzleyiciler, fiziksel dayanıklılığı ve mental gücüyle öne çıkan yarışmacının hayat hikayesini ve başarılarını merakla araştırıyor. "Survivor Seren Ay kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları arama motorlarında üst sıralara tırmanırken, genç sporcunun uluslararası arenada elde ettiği şampiyonluklar dikkat çekiyor. Ringlerin "Altın Kızı" olarak anılan Seren Ay Çetin, Survivor'da da şampiyonluk hedefiyle ter döküyor.

Tuvalet Krizi ve Gözyaşları: Dayanamıyorum

Survivor tarihinin en hızlı vedalarından biri olarak kayıtlara geçen olayda, Seren Ay Çetin'in yaşadığı psikolojik çöküş kameralara yansıdı. Ada hayatının henüz ikinci gününde sinir krizi geçiren milli boksör, takım arkadaşlarına ve prodüksiyon ekibine tuvalet sorunu nedeniyle yaşadığı zorluğu ağlayarak anlattı. Doğal yaşam koşullarına adapte olmakta güçlük çeken Çetin, fiziksel açlıktan ziyade hijyen eksikliğinin motivasyonunu tamamen bitirdiğini vurguladı.

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, Survivor'ın dünyanın en zorlu yarışması olduğunu ve her sezon benzer adaptasyon sorunlarının yaşanabildiğini hatırlattı. Ancak bir milli sporcunun, fiziksel dayanıklılık gerektiren bir yarışmadan hijyen gerekçesiyle bu kadar erken ayrılması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, ringdeki mücadeleci kimliğiyle tanınan bir ismin, ada şartlarında bu denli zorlanmasını tartıştı.

Seren Ay Çetin Kimdir?

Seren Ay Çetin, 13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Boks sporuyla henüz 13 yaşındayken Kadıköy Boks Kulübü'nde tanışan Çetin, yeteneği ve azmiyle kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çekti. Altyapı eğitimini deneyimli antrenör Serdar Avcı yönetiminde tamamlayan başarılı sporcu, amatör kariyerindeki başarılarını profesyonel arenaya taşıdı. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Seren Ay Çetin, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Akademik eğitimini de sporla paralel yürüten milli boksör, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde öğrenim görüyor. Hem alaylı hem de mektepli bir sporcu profili çizen Çetin, disiplinli yaşam tarzıyla genç sporculara örnek oluyor.

Profesyonel Boks Kariyeri ve Tarihi Başarıları

Seren Ay Çetin, 2018 yılında profesyonel boks dünyasına adım attı. Horoz sıklette ringe çıkan ve 1.69 metre boyunda olan sporcu, kariyeri boyunca çıktığı 14 profesyonel maçın 13'ünü kazanarak (çoğu nakavtla) büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Türk boks tarihine geçen başarılarından biri, WBC Gümüş Kemer'i kazanan ilk Türk kadın boksör olması oldu.

Kariyerinin zirve noktalarından birini, iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek yaşadı. Ayrıca Fethiye'de düzenlenen WBA Altın Kemer mücadelesinde, beş kez dünya şampiyonluğu bulunan Fabiana Bytqi'yi mağlup ederek kemerin sahibi oldu. Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden "Seren Ay The Golden" lakaplı boksör, şimdi Survivor parkurlarında yeni bir zafer için mücadele ediyor.