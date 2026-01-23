Seyirci oylamasıyla Bayhan ve Onur Alp düellodan kurtulan isimler olurken, Eren Semerci ve Erkan Bilben eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Zorlu parkur mücadelesinin ardından düelloyu kaybeden Erkan Bilben, Kader Konseyi'nde karşı takımın da kendisini istememesi üzerine yarışmaya veda etti. Ünlüler takımındaki oylamada çıkan sonuç 5-4 oldu. Erkan böylelikle adaya veda etti. Peki Survivor'dan elenen Erkan Bilben kimdir?

Erkan Bilben kimdir?

Erkan Bilben, 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi. 55 yaşındaki yarışmacı, uzun yıllardır tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan deneyimli bir oyuncudur. Eğitimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayan Bilben, özellikle tarihi ve dönem dizilerindeki rolleriyle tanınmaktadır.

Televizyon izleyicileri tarafından en çok Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki Kanyumaz karakteriyle tanınan Erkan Bilben, aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde de rol almıştı. 2025 yılında ise Kuruluş Orhan adlı projede yer aldı.

Survivor 2026 serüveni

Survivor 2026 öncesinde Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda konuşan Erkan Bilben, ailesinden bahsetmişti. Üç kız çocuğu olduğunu ve yarışmada onlar için mücadele edeceğini ifade eden Bilben, izleyicilerin takdirini toplamıştı.

Gönüllüler takımında yarışan Erkan Bilben, daha önce 8 Ocak'taki eleme potasında da yer almış ancak o hafta Keremcem'in elenmesiyle adada kalmayı başarmıştı. Ancak bu kez şansı yaver gitmedi ve Eren Semerci'ye karşı kaybettiği düelloyla yarışmaya veda etti.

Survivor 2026'da şu ana kadar elenenler

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda şu ana kadar elenen isimler şöyle sıralandı:

Selen Görgüzel (Ünlüler)

Keremcem (Ünlüler)

Dilan Çıtak (Ünlüler)

Erkan Bilben (Gönüllüler)

Survivor 2026 kadrosu

Ünlüler Takımı: Bayhan Gürhan, Deniz Çatalbaş, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat

Gönüllüler Takımı: Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.