Adnan Oktar'ın 32 yıldır en yakınında bulunan ve "veliahtı" olarak tanınan iş adamı Serdar Dayanık, 2018 yılındaki büyük operasyonun ardından itirafçı olarak tahliye edilmişti. Ancak hakkındaki cezaların kesinleşmesiyle aranan hükümlüler listesine giren Dayanık, bu kez kaçarken yakalandı.

Serdar Dayanık nasıl yakalandı?

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdar Dayanık'ın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dayanık, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Dayanık'ın buradan İstanbul'a götürülmesi bekleniyor. Adnan Oktar suç örgütünün önemli isimlerinden biri olan Serdar Dayanık hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Serdar Dayanık kimdir?

Serdar Dayanık, 1968 doğumlu Türk iş adamıdır. 1986 yılında 18 yaşındayken Adnan Oktar'ın yanına giren Dayanık, 32 yıl boyunca örgütün en yakın çemberinde yer aldı. Oktar'ın "veliahtı" olarak anılan Dayanık, grubun yurt içi ve yurt dışı sempatizan yapılanmasını yönetiyordu.

A9 TV'de İzleyici Temsilciliği görevini üstlenen Dayanık, Avrupa ve Anadolu'da faaliyet gösteren 1000 kişilik sempatizan grubunun sorumlusuydu. Bu grup, örgütün önemli finansman ve eleman kaynaklarından biriydi.

2018'de itirafçı olmuştu

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 2018 yılında düzenlenen büyük operasyonun ardından tutuklanan Serdar Dayanık, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak itirafçı oldu. 90 sayfa ifade veren Dayanık, örgütün yapılanmasına dair kritik bilgiler paylaştı.

Dayanık ifadesinde örgüte 40 milyon TL para aktardığını, yurt içinde ve yurt dışında 50 civarında firmanın örgüte ait olduğunu ya da kazançlarını örgüte aktardığını belirtti. Örgüt içerisindeki cinsel istismar, turnike sistemi, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık konularında çarpıcı itiraflarda bulundu.

İtiraflarının ardından İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen Dayanık, o dönem şu açıklamaları yapmıştı: "Zamanla A9'daki gibi tuhaf bir yaşam tarzı oluştu. 'Kedicikler' tartışmalarına sebep oldu. Bu durum örgütte ciddi bir ahlaki dejenerasyonu gözler önüne serdi."

Adnan Oktar'ın yöntemlerini anlattı

Serdar Dayanık, ifadesinde Adnan Oktar'ın arkadaş edinme ve örgütlenme yöntemlerine ilişkin önemli detaylar verdi. Dayanık'a göre Oktar, çevresindeki kişileri seçerken "masonik teknikler" kullandığını söylüyordu. Kendisiyle arkadaş olabilecek kişilerin "güzel-yakışıklı" ya da "zengin ve kültürlü" olması gerektiğini belirtiyordu.

Dayanık ayrıca Oktar'ın, örgütten ayrılmak isteyen kişilere yüzlerce dava açtığını ve hukuk yolunu bir silah olarak kullandığını anlattı. Bu davalar kişilerin ticari hayatını ve aile düzenini bitiriyordu.

Adnan Oktar davası ne durumda?

Adnan Oktar, 2018 yılında düzenlenen büyük operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı. Yargılama sonucunda çok sayıda suçtan mahkum olan Oktar, 1.075 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örgütün diğer üyeleri de çeşitli cezalar aldı. Davanın temyiz süreci devam ederken, kesinleşen cezaların infazı başladı.