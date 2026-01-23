Dikkat çeken bir diğer detay ise Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in konumu oldu. Boşanacakları iddiaları gündeme gelen çiftten Dörter'in İtalya'da bulunması kafaları karıştırdı. Peki Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İbrahim Tatlıses'in kızı hakkında merak edilenler...

Survivor'da veda konuşması duygulandırdı

1 Ocak 2026'da başlayan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda yarışan Dilan Çıtak, geçen hafta adadan elenmişti. Konseydeki veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, duygusal ifadeler kullandı.

Çıtak vedalaşırken "Çok erken ama gidiyorum. Hem mutluyum hem mutsuzum. Çok güzel bir 17 gün geçirdim. Ben çok dışlanmıştım belli bir kesim tarafından. Biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız. Hatta hep derim Acun Ilıcalı amcam olsa diye. Burada olmaktan çok gurur duydum" demişti.

Elenme sonrası ilk paylaşım

Dilan Çıtak, Survivor macerasının ardından sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı. 15 Ocak 2026 tarihli paylaşımında "İyi ki Survivor'a evet dediğim bir gün yaşıyorum. Tüm izleyenlere çok teşekkür ederim. Acun medya ekibi iyi ki varsınız. Ve güzel adam Acun Ilıcalı, kocaman bir iyi ki. Aileme dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak "aileme dönüyorum" diyen Çıtak'ın rotası Türkiye değil ABD oldu. Instagram'dan peş peşe paylaşım yapan şarkıcının Miami'de olduğu görüldü.

Eşi Levent Dörter İtalya'da

Dilan Çıtak Miami'de vakit geçirirken eşi ve meslektaşı Levent Dörter'in İtalya'da bulunması dikkatlerden kaçmadı. Çiftin farklı ülkelerde olması, daha önce gündeme gelen boşanma iddialarını yeniden alevlendirdi.

Dilan Çıtak kimdir?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 35 yaşındaki şarkıcı, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile yaşadığı kısa süreli ilişkiden doğdu.

Babası İbrahim Tatlıses tarafından kabul edilmedi

Dilan Çıtak'ın hayat hikayesi oldukça çalkantılı geçti. Babası İbrahim Tatlıses, uzun yıllar boyunca onu kızı olarak kabul etmedi. Annesi Işıl Çıtak, bu süreçte eski milli futbolcu Cem Çıtak ile evlendi. Dilan, üvey babası Cem Çıtak'ın soyadını aldı ve onu gerçek babası olarak bildi.

Dilan Çıtak, 2007 yılında vefat eden üvey babası Cem Çıtak hakkında "Uyuduğumu sanıp alnımı öpüp 'affet kızım üzdüm seni bugün' diye beni kendine aşık eden kocamanım. Seni dünyalara değişmem" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Eğitim hayatı ve müzik kariyeri

Dilan Çıtak, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. Burada burslu olarak okuyan Çıtak, keman, piyano ve şan eğitimleri aldı. Okul süresince çeşitli korolarda yer aldı ve caz orkestralarında solistlik yaptı.

Üniversite eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Çıtak, 2011 yılında müzik ve dil eğitimini geliştirmek için ABD'ye gitti. Yaklaşık bir yıl Amerika'da yaşayan şarkıcı, Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi.

Evliliği

Dilan Çıtak, kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter ile 4 yıl birliktelik yaşadıktan sonra 11 Ekim 2022 tarihinde evlendi. Ancak çiftin son dönemde yaşadığı sorunlar ve boşanma iddiaları sık sık gündeme geliyor.

İbrahim Tatlıses ile barışma süreci

Yıllar sonra İbrahim Tatlıses'in Dilan'ı kızı olarak kabul etmesiyle birlikte baba-kız arasında yakınlaşma yaşandı. Dilan Çıtak bu süreç hakkında "Ben Allah'ın sevdiği bir insanmışım. Çok değerli bir babayı kaybettim ama babasız kalmadım. Cem babam kadar İbrahim babamı da seveceğime inanıyorum" demişti.

Dilan Çıtak'ın kardeşleri

Dilan Çıtak'ın hem İbrahim Tatlıses'ten hem de üvey babası Cem Çıtak'tan kardeşleri bulunuyor. Baba tarafından İdo Tatlıses ve diğer kardeşleri, üvey baba tarafından ise Berkay adında bir erkek kardeşi var.

Bilgi Detay Doğum tarihi 2 Aralık 1989 Doğum yeri İstanbul Yaşı 35 Mesleği Şarkıcı Babası İbrahim Tatlıses Annesi Işıl Çıtak Üvey babası Cem Çıtak Eşi Levent Dörter Eğitim İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lise Pera Güzel Sanatlar Lisesi