17 yılı aşkın süredir Almanya'da yaşayan Şafak Salda, Metropol FM'de radyo programcılığı yaparak medya kariyerine başladı. Bugün ise YouTube kanalı, podcast yayınları ve köşe yazarlığıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor. Peki Şafak Salda kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Şafak Salda'nın kariyeri nasıl başladı?

Şafak Salda, Almanya'da yayın yapan tek Türk radyo kanalı olarak bilinen Metropol FM'de radyo programcısı olarak kariyerine başladı. Hafta sonları yayınlanan programında dinleyicilere şehirde yapılabilecek aktiviteler, yeni çıkan filmler, DVD'ler ve spor haberleri gibi içerikler sundu.

Radyoculuktaki deneyimini YouTube platformuna taşıyan Salda, kısa sürede dikkat çekici bir takipçi kitlesine ulaştı. Dinamik ve eğlenceli tarzıyla öne çıkan içerik üreticisi, politik mizah ve toplumsal konuları ele alan videolarıyla tanınıyor.

YouTube ve sosyal medya başarısı

Şafak Salda'nın YouTube kanalı "safak-salda" adıyla yayın yapıyor. Kanalda 485'ten fazla video bulunuyor ve toplam izlenme sayısı 18 milyonu aşmış durumda. 107 binin üzerinde abonesi bulunan Salda, her geçen gün büyüyen bir hayran kitlesine sahip.

Salda'nın içerikleri genellikle şu konularda yoğunlaşıyor:

Almanya'da yaşayan Türklerin günlük hayatı

Göç hikayeleri ve gurbetçi deneyimleri

Türkiye-Almanya karşılaştırmaları

Politik ve toplumsal yorumlar

Berlin şehir rehberi ve yaşam tavsiyeleri

Girişimcilik yönü

Şafak Salda sadece bir medya figürü değil, aynı zamanda bir girişimci. Berlin'de O.T. Bar ve Moda Bar Berlin adlı iki mekanın sahibi olan Salda, aynı zamanda "Almanya'da Bugün" isimli yayın organında köşe yazarlığı yapıyor.

Berlin Kafası podcast yayını

Şafak Salda, Armağan Amcalar ile birlikte "Berlin Kafası" adlı haftalık podcast programını sunuyor. Programda hayatın çeşitli konuları eğlenceli ve samimi bir üslupla ele alınıyor.

Şafak Salda'nın tarzı ve üslubu

Ekşi Sözlük'te hakkında yazılan yorumlarda Salda'nın samimiyeti, cana yakınlığı ve pozitif enerjisi öne çıkıyor. "İstanbul Almancası konuşan tatlı çocuk" olarak tanımlanan Salda, videolarında kendini izlettiren bir anlatım tarzına sahip.

BKM Mutfak programına katılan Salda, Türkiye'de de sahne deneyimi yaşadı. Üslubu "beyefendi ve üsturuplu" olarak nitelendiriliyor ancak sıkıcı olmaktan uzak, izleyiciyi sıkmayan bir içerik üretimi yapıyor.

Sosyal medya hesapları

YouTube: safak-salda

safak-salda Twitter/X: @shafaksalda

@shafaksalda Instagram: @saldasafak

@saldasafak Kişisel site: safaksalda.com

Şafak Salda hakkında bilinmeyenler

17 yılı aşkın süredir Berlin'de yaşıyor

Almanya'da yayın yapan Metropol FM'de radyo programcılığı yaptı

Berlin'de iki bar işletmeciliği yapıyor

"Almanya'da Bugün" yayınında köşe yazarlığı yapıyor

Ezhel gibi ünlü isimlerle dostlukları bulunuyor

Not: Şafak Salda'nın kesin doğum tarihi ve yaşı kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.