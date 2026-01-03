Acil servis gibi yoğun ve stresli bir ortamda hekimlik mesleğini icra ederken, aynı zamanda profesyonel sporcu disiplinini korumayı başarıyor. Teorik tıbbi bilgisini spor salonundaki pratikle birleştiren Aydın, geliştirdiği yöntemlerle hem kendi fiziğini zirveye taşıyor hem de binlerce takipçisine rehberlik ediyor.

Güray Aydın Kimdir?

1994 yılında Samsun'da dünyaya gelen Güray Aydın, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Aydın, tıp eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı bünyesinde göreve başladı. Yaklaşık 1.80 metre boyunda olan ve dönemsel olarak 90-95 kilogram ağırlığında bulunan başarılı sporcu, estetik ve atletik fiziğiyle dikkat çekiyor. Sporla üniversite yıllarında tanışan Aydın, bu tutkusunu kısa sürede profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Şampiyonluklarla Dolu Yarışma Geçmişi

Güray Aydın, podyumdaki başarısını ulusal arenada kanıtlamış bir isim olarak kayıtlara geçiyor. 2017 yılında katıldığı Türkiye Atletik Fizik Şampiyonası'nda 4. olarak ilk ciddi derecesini elde etti. Bu başarının ardından çalışmalarına hız veren Aydın, 2018 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak şampiyon oldu. Milli takım formasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi. 2018 yılından sonra aktif yarışmacı kariyerini noktalayarak, birikimlerini eğitmenlik ve içerik üretimi alanında değerlendirmeye başladı.

"Hypertrophy Max" ve Bilimsel Antrenman Yaklaşımı

Dr. Güray Aydın'ın fitness dünyasındaki imzası olarak kabul edilen "Hypertrophy Max", klasik programlardan ziyade kas kütlesi artışını hedefleyen kapsamlı bir sistem olarak tanımlanıyor. Genellikle "Push-Pull-Legs" (İtme-Çekme-Bacak) düzeninde ve haftada 5 gün uygulanan bu model, orta ve ileri seviye sporculara hitap ediyor. Tükenişe yakın setler (RIR 1-2), drop setler ve yüksek hacimli çalışmalar içeren sistem, bilimin ışığında maksimum verimi hedefliyor.