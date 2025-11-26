Son Mühür- Survivor yarışmasıyla tanınan ve son dönemde pek çok markayla reklam anlaşması yaparak adından söz ettiren Cemal Can Canseven, askere gideceğini sosyal medya üzerinden paylaştı. Instagram hesabında yaptığı açıklamada bedelli askerlik yapacağını belirtti.

“Haziranda görüşürüz” paylaşımı ilgi topladı

Canseven, ilk mesajında “Manisa/Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın.” ifadelerini kullanarak askerlik yerini duyurdu. Paylaşımı takipçileri arasında kısa sürede gündem oldu.

Sevk belgesini aldığını duyurdu

Ünlü isim, günler sonra yaptığı yeni paylaşımla askerlik sürecinin resmen başladığını ifade etti. Canseven, Instagram hesabından yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

“Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim, bir ses verin da.”

Canseven’in esprili üslubu takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.