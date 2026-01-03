Survivor Ramazan'ın eşi kim, adı ne? Fotoğrafı merak ediliyor. Survivor gönüllüler takımının en güçlü isimlerinden olan Ramazan Sarı'nın eşine yolladığı mesaj merak uyandırdı. Survivor'da hem ünlüler hem de gönülüler takımı yeni yılı kutlarken Ramazan Sarı "Eşime buradan çok selam gönderiyorum. onu çok özledim" dedi.

Survivor 2026 sezonu, Gönüllüler takımında yer alan iddialı isimlerle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Parkurlardaki hızı ve fiziksel gücüyle öne çıkan yarışmacılardan biri olan Ramazan Sarı, sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yarışmanın başlamasıyla birlikte izleyiciler, hem sportif performansı hem de özel hayatıyla ilgili detayları internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. Ramazan Sarı kadar onu eşi de merak konusu oldu.

MMA (Karma Dövüş Sanatları) geçmişi ve güreş kökenli altyapısıyla tanınan Sarı, ada şartlarına uyumuyla da adından söz ettiriyor. Özellikle fiziksel temas gerektiren oyunlardaki sert ve disiplinli tavrı, onun profesyonel sporculuk kariyerinden izler taşıyor. İzleyicilerin merak ettiği konuların başında ise medeni durumu ve özel hayatı geliyor.

Ramazan Sarı Kimdir?

Ramazan Sarı, 1997 yılında Adana'da dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan başarılı sporcu, çocukluk yıllarından itibaren sporla iç içe bir yaşam sürdü. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Sarı, profesyonel kariyerini ilerletmek amacıyla yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Fiziksel özellikleriyle dikkat çeken yarışmacı, 1.85-1.87 metre boyunda ve yaklaşık 84 kilogram ağırlığında bulunuyor.

Spor hayatına küçük yaşlarda güreşle başlayan Ramazan Sarı, bu alanda yeteneğini kanıtlayarak Milli Takım seviyesine kadar yükseldi. Güreş disipliniyle kazandığı kuvvet ve dengeyi daha sonra farklı bir alana taşıyan sporcu, kariyerine MMA dövüşçüsü olarak devam etme kararı aldı.

Sportif Kariyeri ve Başarıları

Güreş minderlerinden kafes dövüşlerine geçiş yapan Ramazan Sarı, "Crippler" lakabıyla tanınıyor. Profesyonel arenada sergilediği agresif ve teknik dövüş stili, ona bu lakabın verilmesinde etkili oldu. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda boy gösteren Sarı, özellikle Sırbistan'da düzenlenen SBC (Serbian Battle Championship) gibi prestijli turnuvalarda ringe çıktı.

MMA kariyeri boyunca kondisyonu ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan sporcu, Survivor 2026 parkurlarında da bu avantajını kullanıyor. Güreşten gelen boğuşma yeteneği ve dövüş sporlarının kazandırdığı refleksler, onu Gönüllüler takımının en stratejik oyuncularından biri haline getiriyor.

Ramazan Sarı Evli mi?

Survivor izleyicileri tarafından en sık sorulan sorulardan biri Ramazan Sarı'nın evli olup olmadığı. Güncel bilgilere göre Ramazan Sarı'nın mutlu bir evlili bulunuyor. Dominik'teki Survivor adasında gönüllüler takımının başarısı için ter döken Ramazan 3 Ocak günü yayınlanan bölümde eşini çok özlediğini açık şekilde ifade etti.