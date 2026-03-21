Sürekli hastalığından, sakatlığından ve açlığından söz eden Nagihan'a Ilıcalı'nın "Hastaysan en az bir gün klinikte kal, iyileş" demesinin ardından Nagihan'ın hastalığı ne sorusu merak konusu oldu. Nagihan bu teklifi kabul etmeyerek yarışmaya devam edeceğini açıkladı. Seren Ay'ın konseydeki imalı sözleri ise gerilimi bir kat daha artırdı. İşte Nagihan Karadere'nin sağlık geçmişi ve Survivor'daki son durumu.

Acun Ilıcalı Nagihan'a ne dedi?

Ada konseyinde söz alan Acun Ilıcalı, Nagihan'ın sürekli sağlık şikayetlerinden bahsetmesine sert tepki gösterdi. Ilıcalı, "Belki de bitti. Kırmızı takıma sorsam 'aynı şartlarda yaşıyoruz' derler. Hasta mısın, zorlanıyor musun? O zaman bırak. Çok zor bir şey değil bu" sözleriyle yarışmacıya adeta rest çekti. Ilıcalı'nın eşit şartlar vurgusu yapması, takım arkadaşları arasında da yankı buldu.

Nagihan ise kliniğe yatma teklifini reddederek mücadeleye devam edeceğini söyledi. Yarışmacının bu kararı, sosyal medyada hem destek hem eleştiri aldı.

Nagihan Karadere'nin hastalığı ne?

Nagihan Karadere, Survivor öncesi yaşamında ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş bir isim. Geçmişte hem meme kanseri hem de rahim kanseri teşhisi alan Karadere, her iki hastalığı da tedaviyle atlattı. 2025 yılı sonlarında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni sağlık testlerinin sonuçlarını beklediğini duyurmuş ve "Daha önce atlattık, şimdi de atlatırız" mesajı vermişti.

Survivor kariyeri boyunca da çok sayıda sakatlık yaşayan ve ağır operasyonlar geçiren Nagihan, 2026 sezonunda da parkur düşmeleri, bel ve sırt yaralanmaları ile mücadele etti. Açlık ve yorgunlukla birleşen bu fiziksel sorunlar, performansını doğrudan etkiledi.

Nagihan Karadere kimdir?

Nagihan Karadere, 1987 doğumlu Türk milli atleti ve televizyon yarışmacısı. 400 metre engelli branşında Türkiye'yi temsil eden Karadere, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılma başarısı gösterdi. Survivor'a ilk kez 2016'da katılan Nagihan, ardından 2022, 2024 ve 2026 sezonlarında da yarışmaya döndü. Güçlü fiziksel yapısı ve mücadeleci karakteriyle Survivor tarihinin en tanınmış isimlerinden biri haline geldi.

2026 sezonunda Seren Ay ile yaşadığı fiziksel temas olayı nedeniyle kırmızı takımdan mavi takıma geçirilmiş ve 5 ödülden mahrum bırakılma cezası almıştı.