Ülkenin henüz dünya genelinde yeterince tanınmayan Göller Bölgesi'nde gerçekleşecek program, katılımcılara sauna deneyiminden doğa yürüyüşlerine kadar geniş bir aktivite yelpazesi vaat ediyor. İşte başvuru şartları ve programın tüm detayları.

Finlandiya ücretsiz tatil kampanyası nedir?

Visit Finland tarafından organize edilen kampanya, turistleri "bir Finli gibi rahatlamaya" davet ediyor. Seçilen katılımcıların yedi gün boyunca tüm konaklama, ulaşım ve etkinlik masrafları tamamen Finlandiya devleti tarafından karşılanacak.

Business Finland Uluslararası Pazarlama Direktörü Heli Jimenez, Finlandiya'nın mutlulukla anılmasına karşın Göller Bölgesi'nin uluslararası arenada hala keşfedilmemiş bir rota olduğunu vurguladı. Jimenez'e göre Finliler için asıl huzurun adresi olan bu bölge, sauna seansları, gölde yüzme ve orman yürüyüşleri gibi yerel yaşam aktiviteleriyle ziyaretçilere sunulacak.

Başvuru şartları neler?

Kampanyaya katılmak isteyen turistlerin dijital bir eleme sürecinden geçmesi gerekiyor. Başvuru adımları şöyle sıralanıyor:

Adaylar öncelikle kendilerini tanıtan ve Finlandiya tatilinin kendileri için ne anlam ifade ettiğini anlatan kısa bir videoyu Instagram veya TikTok üzerinden paylaşmalı. Ardından ChillLikeaFinn.com adresindeki başvuru formu eksiksiz doldurulmalı. Başvuruda adaya eşlik edecek bir aile üyesi ya da arkadaşın bilgileri ile sosyal medya hesapları da iletilmek zorunda. Ayrıca adayların geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olması şartı aranıyor.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Yalnızca uluslararası katılımcılara açık olan programa başvurular Türkiye saatiyle 30 Mart 2026 günü saat 00:59'da sona erecek. Finlandiya vatandaşları kampanyaya dahil edilmiyor.

Tatil, yaz aylarında Finlandiya'nın Göller Bölgesi'nde gerçekleşecek. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde onunu kaplayan 188 binden fazla göle sahip bu bölge, Kuzey Avrupa'nın en etkileyici doğa manzaralarını barındırıyor. Seyahat ve doğa tutkunları için kaçırılmaması gereken bu fırsata başvurmak isteyenlerin son güne bırakmadan harekete geçmesi öneriliyor.