Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Kardeniz Kılıç, 2 Eylül 2025’te İzmir’de Mahir Bektaş ile dünyaevine girerek magazin gündemine damga vurdu. Sosyal medyada fenomen olan Kılıç’ın düğün görüntüleri hızla yayılırken, evliliğiyle ilgili ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırdı. Kardeniz’in, kuzeninin eski eşiyle evlendiği öne sürülerek tartışmalar alevlendi. Peki, Kardeniz Kılıç ve Mahir Bektaş kimdir, bu iddia nereden çıktı ve olay nasıl gelişti? İşte evliliğin detayları ve tartışmalara dair bilgiler.

Kardeniz Kılıç Kimdir?

Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999’da İzmir’de doğdu ve 4 Eylül 2025 itibarıyla 26 yaşında. Aslen Muşlu olan Kılıç, Survivor All Star 2024’e yedek yarışmacı olarak katıldı ve kısa sürede dikkat çekti. Güzelliği ve performansıyla sosyal medyada geniş bir kitle edinen Kılıç, yarışmadan elendikten sonra TikTok ve Instagram’da (@kardenizkilic) içerik üreterek fenomen oldu. Halay videolarıyla “halay kraliçesi” lakabını alan Kılıç, moda ve marka iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. Şubat 2025’te Hollanda’da Mahir Bektaş’tan evlilik teklifi aldı ve düğün öncesi eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırdı.

Mahir Bektaş Kimdir?

Mahir Bektaş, 1979 yılında Ankara’da doğdu ve 4 Eylül 2025 itibarıyla 46 yaşında. Kamu yönetimi alanında kariyer yapan Bektaş, 2007’de KPSS’de Türkiye 92’ncisi olarak dikkat çekti. 2009’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı sınavını birincilikle kazanarak müfettiş oldu. 2016’da Adalet Bakanlığı’nda uzlaştırmacı, 2018’de sertifikalı bilirkişi unvanı aldı. Şubat 2025’te Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak atandı. Bektaş, Kardeniz Kılıç ile evliliğiyle magazin gündemine taşındı.

Kuzen İddiası ve Tartışmalar

Kardeniz Kılıç ve Mahir Bektaş’ın 2 Eylül’de İzmir’de gerçekleşen düğünü, sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak, @editciablan adlı kullanıcının paylaştığı 2021 tarihli bir videoda, Kılıç’ın kuzeniyle halay çektiği bir düğünde Mahir Bektaş’ın arka planda oturduğu görüldü. Bu video, Bektaş’ın Kılıç’ın kuzeninin eski eşi olduğu iddiasını destekledi. Gazeteci Bilal Özcan ve bazı sosyal medya kullanıcıları, aile bireylerinin de bu iddiayı doğruladığını öne sürdü. İddiaya göre, Bektaş’ın Kılıç’ın kuzeniyle olan evliliği boşanmayla sonuçlandı ve bu durum aile içinde gerginlik yarattı; bazı aile üyeleri düğüne katılmadı. Çift, bu iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi.

Düğün Detayları ve Kamuoyu Tepkileri

Kardeniz Kılıç, düğünde iki farklı gelinlik giydi ve yakın arkadaşı Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun “Ağlayacağım” notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü. Çiftin düğün pastası, Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın düğün pastasıyla aynı model olarak dikkat çekti. Ancak kuzen iddiası, sosyal medyada tartışmalara yol açtı; bazı kullanıcılar çifti tebrik ederken, diğerleri aile içi etik tartışmaları gündeme getirdi. Olay, Kılıç’ın hayran kitlesinde bölünmelere neden oldu.