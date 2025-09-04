İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 3 Eylül akşamı Çekmeköy’deki bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu trajik olay, yargı camiasını ve kamuoyunu derinden sarsarken, saldırganın kimliği ve yakalanma durumu merak konusu oldu. Katilin suç dosyasının kabarık olduğu belirtilirken, soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Ercan Kayhan’ın katili yakalandı mı, kimdir ve olayın detayları nelerdir? İşte yaşananlara dair kapsamlı bilgiler.

Ercan Kayhan’ın Katili Kim?

İstanbul Valiliği, saldırganın 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğunu açıkladı. Olay, 3 Eylül Çarşamba günü saat 21:15 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan Yeşil Oba Et Mangal restoranında meydana geldi. Mustafa Can Gül, Savcı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Valilik açıklamasında, “Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır” denildi. Gül, olay yerinde jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı ve Çekmeköy Ömerli Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Mustafa Can Gül’ün Suç Geçmişi

Mustafa Can Gül’ün kabarık bir suç dosyasına sahip olduğu ortaya çıktı. 2006 doğumlu olan Gül, “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplam 3 suç kaydı bulunuyor. Ayrıca, 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde hapis yattı. Gül’ün, olaydan yaklaşık 2 yıl önce restoranda garson olarak çalıştığı ve bu dönemde Savcı Ercan Kayhan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştığı belirtildi. Bu tartışma, aralarında husumete yol açtı ve cinayetin kişisel bir meseleden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olayın Detayları

Ercan Kayhan, 58 yaşında ve Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısıydı. 3 Eylül akşamı, restoranda yemek yerken Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak Kayhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarına göre, saldırı öncesi herhangi bir tartışma yaşanmadı; Gül, aniden Kayhan’a saldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın savcının baktığı bir dosyayla bağlantılı olmadığını, kişisel bir husumetten kaynaklandığını bildirdi. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.