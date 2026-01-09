Bu akşam Survivor yerine MasterChef Türkiye All Star – Altın Kupa özel bölümü ekranlara geldi. Altın Kupa final mücadelesi nedeniyle Survivor'ın yeni bölümü bir günlük ertelendi. Kanal yetkilileri, yarışmanın 10 Ocak Cumartesi günü normal yayın akışına döneceğini açıkladı.

Survivor 2026 yeni bölüm ne zaman?

Survivor 2026'nın yeni bölümü 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu, ada konseyinde alınacak kritik kararlar ve stratejik hamleler izleyiciyi bekliyor. Eleme adaylarının belirleneceği bölüm heyecan dolu anlara sahne olacak.

Survivor 2026 hangi günler yayınlanıyor?

Survivor 2026, haftanın 6 günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışma her akşam saat 20.00'de başlıyor. Yayın günleri şu şekilde:

Pazartesi: Yayında

Salı: Yayında

Çarşamba: Yayında

Perşembe: Yayında

Cuma: Yayın yok

Cumartesi: Yayında

Pazar: Yayında

Cuma günleri Survivor yayınlanmıyor. Bu boşlukta genellikle MasterChef, özel belgesel veya sinema filmleri ekrana geliyor.

Survivor 2026 son bölümde kim elendi?

8 Ocak 2026 tarihli bölümde haftanın ikinci eleme konseyi gerçekleştirildi. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Gönüllüler Takımı'ndan Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın eleme potasına girdi.

Final düellosunda Keremcem ile Erkan karşı karşıya geldi. Halk oylamasının ardından Keremcem, Survivor 2026'ya veda eden son isim oldu.

9 Ocak'ta Survivor yerine ne yayınlandı?

9 Ocak Perşembe akşamı Survivor 2026'nın yerine MasterChef Türkiye All Star – Altın Kupa yayınlandı. Bu özel bölümde All Star sezonunun en iyi yarışmacıları prestijli ödül için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar final etabında Altın Ceket ve Altın Kupa için yarışırken şefler titiz değerlendirmeler yaptı.