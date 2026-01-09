Usta oyuncu için Seul'de bir hastanede taziye alanı kuruldu. Sevenlerinin ve sanat camiasının son görevlerini yerine getirebilmesi için bu alanın bir süre açık kalacağı belirtildi. Kariyeri boyunca 130'dan fazla filmde rol alan Ahn Sung-ki, Güney Kore sinemasının en saygın isimlerinden biriydi.

Ahn Sung-ki kimdir?

Ahn Sung-ki, 1952 yılında Güney Kore'nin Daegu şehrinde dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken 1957 yapımı The Twilight Train filmiyle kamera karşısına geçti ve çocuk yıldız olarak parladı. Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi'nde Vietnamca eğitimi alan sanatçı, kariyeri boyunca 130'dan fazla filmde rol aldı.

Güney Kore'nin en prestijli sinema ödülü olan Grand Bell Ödülleri'nde beş kez "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Ahn Sung-ki, halk arasında "Ulusun Aktörü" lakabıyla anılıyordu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapıyordu.

Ahn Sung-ki neden öldü?

Ahn Sung-ki, kan kanseri (multipl miyelom) hastalığıyla mücadele ediyordu. Sanatçı, 2022 yılında hastalığını kamuoyuyla paylaşmış ve tedavi sürecine başlamıştı. Kanser tedavisi devam ederken 30 Aralık tarihinde evinde yemek yediği sırada soluk borusuna yemek kaçması sonucu fenalaştı.

Boğulma nedeniyle kalbi duran ve bilincini kaybeden usta oyuncu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Tedaviye rağmen kurtarılamayan Ahn Sung-ki, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güney Kore sinema dünyası, efsanevi aktörünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.