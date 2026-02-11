Survivor All Star'da rekabetin dozu her geçen gün artıyor. İzleyicilerin yakından takip ettiği yarışmada dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın iki günü süren ve Ünlüler takımının üstünlüğüyle devam eden oyunlarda, Kırmızı takım durumu 2-0'a getirerek haftanın büyük ödülünü kazanmayı başardı. Kazanılan ödülün ardından Ünlüler takımı havuz partisiyle keyifli anlar yaşarken, Gönüllüler takımı için parkurdaki yenilginin ardından zorlu bir süreç başladı.

ÜNLÜLER TAKIMI ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Oyunların genelinde son atışlardaki isabet oranı galibiyeti belirleyen temel unsurlardan biri oldu.

Ünlüler takımının kadın ve erkek yarışmacıları, Gönüllüler karşısında kurdukları baskıyı son ana kadar koruyarak galibiyete uzanmayı başardı. Yarışmacıların hırsı ve takımların birbirleriyle girdiği kıyasıya rekabet adadaki dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

ELEME ADAYI VE KONSEY SÜRECİ MERAK EDİLİYOR

Dokunulmazlık oyununun sonuçlanmasıyla birlikte gözler ada konseyine çevrildi. Takımların kendi içlerinde yapacağı oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayının belirlenmesi bekleniyor.

Konseyde yapılacak oylamanın sonucunda belirlenecek olan isim yarışmadaki dengeleri tamamen değiştirecek. Yarışmacıların stratejik hamleleri ve potaya girmesi muhtemel isimler sosyal medyada geniş yer bulurken, resmi sonucun açıklanmasıyla birlikte haftanın ilk gitme adayı netleşmiş olacak.