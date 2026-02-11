Son Mühür- Rusya pazarında uzun yıllardır güçlü bir izleyici kitlesine sahip olan Türk dizileri, 2025 itibarıyla dikkat çekici bir düşüş sürecine girdi.

Açıklanan son veriler, Rus izleyicinin Türk yapımlarına olan ilgisinin azaldığını ortaya koydu. Dijital platform analizleri, son beş yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.

İzlenme payı son beş yılın en düşüğünde

Rusya’nın önde gelen dijital içerik platformlarından Kinopoisk’in verilerine göre, Türk dizilerine yönelik ilgi 2024’e kıyasla yüzde 25 oranında geriledi.

Toplam dizi izlenme payı yüzde 6,4’ten yüzde 5,2’ye düştü. 2023 yılında bu oran yaklaşık yüzde 8 seviyesindeydi. Türk yapımları, Rusya’daki pazar payında son yılların en düşük oranını görmüş oldu.

Sektör kaynakları, düşüşün yalnızca izlenme oranlarıyla sınırlı kalmadığını; arama, tıklama ve içerik sayfası ziyaretleri gibi dijital etkileşimlerde de gerileme yaşandığını belirtiyor.

İlk 20 listesinde sadece bir Türk dizisi

Kinopoisk Pro Endeksi; kullanıcıların arama, tıklama ve sayfa ziyaretleri gibi etkileşimlerini analiz ederek dizilere yönelik ilgi düzeyini ölçüyor. 2025 verilerine göre en çok ilgi gören ilk 20 dizi arasına yalnızca Muhteşem Yüzyıl girebildi.

2024 yılında ise listede hem Yalı Çapkını hem de Muhteşem Yüzyıl yer alıyordu. 2025’te yalnızca tek bir Türk dizisinin listeye girmesi, Rus izleyicinin yeni Türk yapımlarına beklenen ilgiyi göstermediğini ortaya koydu. Platform değerlendirmelerine göre son iki yılda Rusya’da geniş kitleleri etkileyen yeni bir Türk dizisi çıkmadı.

Güney Kore dizileri yükselişte

Türk dizilerindeki düşüşe karşılık Güney Kore yapımlarının Rusya’daki yükselişi dikkat çekiyor. 2025 verilerine göre Kore dizilerine yönelik ilgi yüzde 54 artış gösterdi.

Toplam izlenme payı yüzde 5’ten yüzde 8,4’e çıkarak Türk dizilerini geride bıraktı. Bu artışta küresel çapta ses getiren projelerin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Squid Game gibi dünya genelinde büyük yankı uyandıran yapımlar, Kore dizilerine olan ilgiyi artırdı.

Düşüşün nedenleri neler?

Sektör analizlerinde Türk dizilerindeki gerilemenin birkaç temel nedeni öne çıkıyor:

Yenilik etkisinin azalması,

Benzer temaların tekrar edilmesi,

Piyasaya sunulan yapım sayısının talebi aşması,

Küresel rekabetin artması