Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, yarın 10 Nisan Cuma günü Erzurum'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Erzurum genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği kaydedildi. 9 Nisan Perşembe akşamından itibaren başlayacak karla karışık yağmur ve kar yağışının 10 Nisan Cuma gecesine kadar sürmesi öngörülüyor. Yetkililer vatandaşları olası risklere karşı uyardı.

10 Nisan Erzurum'da okullar tatil mi?

Meteoroloji uyarısının ardından Erzurum'da 10 Nisan Cuma günü okullara kar tatili verilmesi bekleniyor. Ancak bu haberin hazırlandığı saate kadar Erzurum Valiliği'nden resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Dolayısıyla Erzurum merkez ve tüm ilçelerinde 10 Nisan Cuma günü itibarıyla okullar tatil değil.

Erzurum'a bağlı Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere ve Yakutiye ilçelerinde henüz tatil kararı alınmadı. Valilik ve kaymakamlık kararları genellikle gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde açıklanıyor.

Erzurum'da hangi risklere karşı dikkatli olunmalı?

Yetkililer, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bingöl yollarında sürücülerin kış lastiği ve zincir tedbirlerini alması öneriliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunurken, gece sıcaklıklarının düşmesiyle tarımsal alanlarda orta ve kuvvetli şiddette zirai don bekleniyor.

Erzurum'da ilçelere göre yağış durumu nasıl olacak?

Erzurum merkezinin yanı sıra Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs ve Karayazı gibi yüksek rakımlı ilçelerde yağışın doğrudan kar şeklinde düşmesi bekleniyor. İspir ve Oltu gibi daha düşük rakımlı kuzey ilçelerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Vatandaşların valilik ve kaymakamlık açıklamalarını takip etmesi tavsiye ediliyor.