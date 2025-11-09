Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Kasım Pazar gününe dair hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, bu da Türkiye'nin birçok bölgesinde alışılmışın dışında ılık bir sonbahar gününün yaşanacağına işaret ediyor. Özellikle rüzgarın güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, bazı bölgelerde sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması gereken hava olayları tahmin ediliyor.

Kuzeybatıda yağış, iç bölgelerde sis uyarısı

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havaya sahip olacak. Marmara Bölgesi’nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin genelinde ise diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Günün ilk ve son saatlerinde ise Marmara’nın güney ve doğu kesimleri, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bu durum, özellikle şehirlerarası yollarda ve yüksek bölgelerde görüş mesafesini düşüreceği için sürücülerin bu saatlerde dikkatli olmaları önem taşıyor.

Bölgesel sıcaklıklar ve hava durumu detayları

Bölgelere göre sıcaklıklar incelendiğinde, Türkiye'nin sonbahar mevsiminde adeta yazdan kalma günler yaşadığı görülüyor. Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Bursa 21 derece, Çanakkale 21 derece, Kırklareli ise 16 derece civarında olacak.

İzmir'de Pazar günü hava nasıl?

Ege Bölgesi parçalı bulutlu bir gün geçirirken, İzmir'de sıcaklık 24 derece, Muğla'da 21 derece, Denizli'de 22 derece ve Afyonkarahisar'da 19 derece olarak tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Adana'da 30 derece, Hatay'da 28 derece ile bölgenin en sıcak illeri olması beklenirken, Antalya 25 derece, Isparta ise 21 derece sıcaklığa ulaşacak.

İç Anadolu Bölgesi genel olarak parçalı ve az bulutlu. Başkent Ankara, Eskişehir ve Konya'nın tamamında 21 derece, Nevşehir'de de benzer bir sıcaklık bekleniyor. Karadeniz Bölgesi’nde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis uyarısı sürerken, Bolu 21 derece, Zonguldak ve Sinop 20 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 22 derece, Trabzon, Rize ve Samsun ise 19 derece civarında seyredecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava az bulutlu ve açık. Erzurum 17 derece, Van 16 derece olarak tahmin edilirken, Güneydoğu'da Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt 26 derece, Mardin ise 25 derece ile günün en sıcak saatlerini yaşayacak. Genel olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki bu yüksek sıcaklıklar, vatandaşlara keyifli bir pazar günü geçirme fırsatı sunuyor.