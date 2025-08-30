İstanbul, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan "2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası"na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu büyük organizasyon kapsamında, katılımcıların ve seyircilerin güvenliğini sağlamak amacıyla belirli güzergahlarda trafik düzenlemeleri yapılacak. Şampiyona boyunca, özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanabilecek bazı ana arterler ve bağlantı yolları belirli saat aralıklarında araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle duyurulur.

İlk gün kapatılacak güzergahlar

Şampiyonanın ilk günü olan 30 Ağustos Cumartesi günü, bisiklet parkuru için belirlenen rotalar saat 05.00 ile 18.30 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Bu kapsamda, Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi trafiğe kapatılacak. Ayrıca, E80 Otoyolu'nun İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar olan bölümü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar olan kısmı da organizasyon süresince geçişe kapalı olacak. Koşu parkuru ise Küçüksu-Körfez Caddesi arasında çift yönlü olarak kullanıma kapatılacak. Bu yolları kullanacak olan sürücülerin, belirtilen saatlerde yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak farklı güzergahları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Pazar günü trafik düzenlemeleri

31 Ağustos Pazar günü de benzer trafik düzenlemeleri devam edecek. Bisiklet yarışları için Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu, Kavacık'tan Küçüksu'ya geliş yönünde trafiğe kapatılacak. Ancak, bu yolun Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrinde devam edecek. TEM Otoyolu'nun güney şeridinde yer alan Harp Akademileri ile Kavacık Kavşağı arası, Avrupa-Asya yönü kapalı olacakken, diğer yön normal akışında olacak. Aynı şekilde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı olacak, Asya-Avrupa yönü ise trafiğe açık kalacak. E80 Otoyolu'nun Erkan Ömerbeyoğlu Parkı ve Rams Park önüne kadar olan bölümleri de araç trafiğine kapatılacak. Koşu parkuru için de tıpkı Cumartesi günü gibi Küçüksu-Körfez Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Vatandaşların, hem şampiyonanın sorunsuz bir şekilde tamamlanması hem de trafik akışının aksamaması için alternatif rotaları takip etmeleri büyük önem taşıyor.