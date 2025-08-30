Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'de meydana gelen çok sayıda depremin ardından farklı illerde de çok sayıda deprem meydana gelmeye devam ediyor. Bir deprem haberi de İzmir'in Selçuk ilçesinden geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Selçuk'ta 3 büyüklüğünde deprem!

Depremle ilgili olarak son dakika verilerini Kandilli Rasathanesi duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre Selçuk'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden de hissedildi. Depremin meydana geldiği derinlik ise Kandilli Rasathanesi tarafından 8.3 KM olarak açıklandı. Vatandaşlar sosyal medya hesapları aracılığıyla depremi hissettiklerini bildirdiler.