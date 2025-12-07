Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen önemli bir forumda ülkesinin geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu. 'Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye' temasıyla gerçekleşen 23. Doha Forumu'nda konuşan Şara, Suriye'de beş yıllık geçiş döneminin ardından, ülkenin dört yıl sonra genel seçimlere gideceğini duyurdu. Şara, Suriye'nin yönetim modelinin artık "kişilere değil, sağlam kurumlara dayalı bir sistemle" inşa edildiğini belirtti.

İsrail'in hava saldırıları ve sivil kayıplar gündemde

Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında İsrail'in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara da dikkat çekti. Şara, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana İsrail tarafından Suriye'ye karşı "binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali" yapıldığını rapor etti. Lider, son olarak Şam kırsalında bulunan Beyt Cin bölgesine düzenlenen saldırıda çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini de sözlerine ekledi.

Elektrik hizmetlerinde önemli iyileşme kaydedildi

Ahmed Şara, ülkedeki temel hizmetlerin iyileştirilmesi konusunda kaydedilen ilerlemeler hakkında da bilgiler aktardı. Elektrik hizmetlerindeki gelişime değinen Şara, yönetime geldiklerinde vatandaşlara günlük sadece 1,5 saat elektrik sağlanabildiğini hatırlattı. Gelinen noktada ise bu sürenin günlük 12 ila 14 saate yükseldiğini ifade eden Şara, yıl sonuna doğru enerji ihtiyacında tamamen kendi kendilerine yeterlilik seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Gelecek: Kurumsal yönetim ve seçimler

Beş yıllık geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından ülkenin siyasi geleceğine yönelik planlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Şara, dört yıl sonra halkın sandık başına gideceğini söyledi. Bu sürece vurgu yapan Şara, Suriye'nin geleceğinin şahısların iradesine bağlı olmaktan ziyade, güçlü ve sağlam kurumsal yapılara dayanan bir yönetim modeli üzerine inşa edildiğini vurguladı.