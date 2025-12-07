Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kayseri Üniversitesi Develi Kampüsü'ne 2 milyon TL’lik asfalt yatırımı yaparak 1200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir, ayrıca Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi için Türkiye’deki ilk ve tek otomatik havalandırma sistemine sahip akıllı sera kurarak 1,5 milyon TL maliyetle öğrencilere inovatif bir eğitim alanı sundu.

Kampüsün ulaşım altyapısı güçlendirildi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve araştırma alanlarında önemli bir adım atarak Kayseri Üniversitesi Develi Kampüsü’nde gerçekleştirilen yatırımlarla büyük bir gelişim sağladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt yapım çalışmaları kapsamında, kampüsün ulaşım altyapısı güçlendirildi.

"Kampüsümüze ciddi bir hava kattı"

1200 ton sıcak asfalt kullanılarak 7 bin 200 metrekarelik bir alanda sıcak asfalt serimi yapıldı. Bu yatırımın toplam maliyeti ise 2 milyon 40 bin TL oldu. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, yapılan asfalt çalışmalarının kampüse büyük katkı sağladığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından 5 kilometreye yakın bir asfalt çalışması yapıldı. Seyrani kampüsümüze ciddi bir hava kattı. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye’deki ilk ve tek akıllı sera kuruldu

Ayrıca, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Develi Seyrani Kampüsü'ne teknik destek veren KASKİ, altyapı ve ızgara sistemi de döşedi. Bunun yanında, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kampüse kazandırılan bir diğer önemli yatırım ise Türkiye’deki ilk ve tek akıllı sera oldu.

Ata tohumu uygulamaları ve seracılık eğitimlerine yönelik kurulan bu akıllı sera, tam otomasyona uygun havalandırma sistemiyle donatıldı. 480 metrekare alana kurulan seranın maliyeti 1 milyon 500 bin TL’yi buldu.

Kayseri Üniversitesi Develi Kampüsü'ndeki Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi, öğrencilerine akıllı seracılık eğitimleri vererek yerel ata tohumu üretiminde kullanılacak tohumları çoğaltmayı ve bu tohumları bölge halkı ile paylaşmayı amaçlıyor.