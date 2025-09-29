Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2016 yılından bu yana Türkiye’den Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısını açıkladı.

509 bin Suriyeli 2024 sonrası geri döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında 509 bin 387 Suriyelinin ülkelerine gönüllü olarak geri döndüğünü duyurdu. Yerlikaya, “2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Gönüllü geri dönüşler hız kazandı”

Yerlikaya açıklamasında, Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından geri dönüşlerin ivme kazandığını belirtti. “Türkiye dün olduğu gibi bugün de gönüllü geri dönüş sürecinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor” diyen Yerlikaya, dönüşlerin güvenli, gönüllü ve düzenli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Adana Sarıçam’da Koordinasyon Merkezi

Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin dönüş işlemlerinde önemli rol üstlenen Adana Sarıçam’daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına dikkat çekti.

Suriyelilerin, burada işlemlerini tamamlayarak ülkelerine güvenle döndüğünü aktaran Yerlikaya, geri dönüş yapanların “hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını” söyledi.

“Dünyaya örnek bir göç yönetimi”

Yerlikaya, Türkiye’nin göç politikalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz göç yönetimini tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model olarak ortaya koymaktadır.”

Göç İdaresi koordinasyonunda süreç

Geri dönüşlerin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, sürecin gönüllülük esasına dayandığını yineledi.