Son Mühür - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül'de Evrensel gazetesine verdiği röportajda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde çıktığını belirterek, “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmaz ya da olamazsa en güçlü aday Mansur Yavaş” demişti. Siyasi kulislerde Mansur Yavaş’ın adaylıkla ilgili tartışmalara “şimdilik erken” diyerek temkinli yaklaştığı konuşulurken, Özel’den konuya dair yeni bir açıklama daha geldi.

''Mansur Bey adaylaştırılacaksa da...''

TV 100 canlı yayınında konuşan Özel, ön seçimle 15,5 milyon vatandaşın oyuyla belirlenen cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi halinde nasıl bir yol izleyecekleri sorusuna şu yanıtı verdi:

''Biz dedik ki adayımızı belirleyelim. Genel Başkan değil ya da PM olarak belirlemeyelim, tüm delegelere soralım. Mansur Yavaş, o dönem dedi ki 'Ben ön seçime girmeyeyim.' Çıkacak sonuca saygılı olacağını söyledi. Hatta oy kullandı. Mansur Bey bire bir konuşmamızda 'Ön seçim doğru değil' dedi. Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok, Ekrem Başkan adaylaşamazsa biz bunu yine 2 milyon üye ile hatta 15 milyon ile kararlaştırırız. O yüzden Mansur Bey adaylaştırılacaksa da bunu bu şekilde yapacağız."