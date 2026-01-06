Son Mühür / Suriye’deki iç savaşın ardından Türkiye’de üretime başlayan ve ürünlerini 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç eden Fansa Group hakkında konkordato süreci devam ediyor. İzmir 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, grup bünyesindeki iki şirket ile dört gerçek kişi borçlu hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Alacaklılar için toplantı yapılacak

Mahkemenin 2024/1041 Esas sayılı dosyası kapsamında alınan karar doğrultusunda, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı FANSA Dış Ticaret A.Ş. ve FANSA Kağıt A.Ş. ile birlikte Ayman Fansa, Hamza Fansa, Mohammad Fansa ve Hussam Fansa hakkında 3 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konkordato kapsamında kesin mühlet tanındı. Süreç, konkordato komiser heyetinin gözetiminde yürütülürken konkordato kapsamında alacaklılar toplantısının 28 Ocak 2026 tarihinde Torbalı Ticaret Odası’nda yapılacağı bildirildi. Toplantılarda, borçlu şirketler ve gerçek kişi borçluların sunduğu konkordato teklifleri alacaklıların değerlendirmesine sunulacak. Alacaklıların, toplantıdan önceki yedi gün içinde komiserlik uhdesindeki belgeleri şirketlerin Torbalı’daki merkez adresinde inceleyebileceği kaydedildi.

13 yıl önce iştirakler tek çatıda toplanmıştı

Konkordato süreciyle birlikte, grubun Türkiye’deki yatırım geçmişi de yeniden gündeme geldi. Ortadoğu’da inşaat, temizlik kağıdı üretimi ve kozmetik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Fansa ailesi, 2013 yılında tüm iştiraklerini Fansa Group çatısı altında topladı. Grup, Türkiye’deki üretim faaliyetlerine 2014 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde satın alınan entegre temizlik kağıdı fabrikasıyla başladı. Fansa Group, endüstriyel temizlik kağıdı alanında rulolu ve katlamalı ürün segmentlerinin tamamında üretim yapıyor. Ana kâğıt makinesinde farklı pazar ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik yarı mamuller üreten grup, kendi markalarının yanı sıra private label müşterilere de hizmet veriyordu. Şirketin ürünleri Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Amerika pazarları başta olmak üzere 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyordu.

Suriye’den Türkiye’ye…

Şirket ortaklarından Hussam Fansa’nın Türkiye’deki girişimcilik süreci de dikkati çekmişti. Suriye’deki iç savaş nedeniyle Halep’teki inşaat faaliyetlerini ve karton fabrikasını kapatmak zorunda kalan Fansa, ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti. Torbalı’da düşük kapasiteyle faaliyet gösteren bir peçete fabrikasını devralan Fansa, yapılan makine yatırımlarıyla tesisi yeniden üretime kazandırdı. Fabrikada 37 işçinin üç vardiya halinde çalıştığı öğrenildi.