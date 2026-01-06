Son Mühür/ Beste Temel- Efes Rotary Kulübü, sosyal sorumluluk vizyonu çerçevesinde çocukların hastane deneyimini iyileştirmek ve ailelerin bekleme sürecini daha konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği projeyi tamamladı. "Küçük Kalpler İçin Söylüyor" temalı bağış konserinden elde edilen gelirlerin kalıcı bir esere dönüştüğü çalışma, Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Kliniği bünyesinde "Küçük Kalplere Güvenli Bekleyiş" adıyla hizmete açıldı. Proje, hastane ortamının stresli atmosferini minik hastalar için bir nebze de olsa dağıtmayı hedefliyor.

Sanattan sağlığa uzanan iyilik köprüsü

Bu anlamlı dönüşümün ilk kıvılcımı, sanatçılar Yasmin ve Sedat Yüce’nin gönüllü destekleriyle gerçekleştirilen bağış konserinde çakıldı. Konserden sağlanan tüm finansal kaynak, tedavi süreçleri devam eden minikler ve onların yanından bir an olsun ayrılmayan ebeveynleri için ayrıldı. Proje kapsamında klinik içerisinde; çocukların keyifle vakit geçirebileceği modern bir oyun alanı, annelerin mahremiyetine uygun emzirme odası ve hijyenik alt değiştirme ünitelerini içeren çok fonksiyonlu bir bekleme alanı kurgulandı.

Güçlü paydaşlarla geleceğe yatırım

Fiziki bir iyileştirmenin ötesinde, ailelere moral ve güven aşılama amacı güden projenin hayata geçme sürecinde sektörün öncü firmaları da önemli roller üstlendi. Caploonba Mobilya’nın modern mobilya tasarımlarıyla estetik kazanan alan, Egesit İnşaat’ın perde ve yapısal uygulama katkılarıyla tamamlandı. Efes Rotary Kulübü, kolektif bir dayanışmanın ürünü olan bu merkezi oluştururken emek veren tüm sponsorlara ve paydaşlara teşekkürlerini ileterek, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Açılış töreninde dayanışma mesajları verildi

Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’ndeki bu yeni alanın resmi açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Adnan Sözeri, 8. Grup Federasyon Başkan Yardımcısı Zafer Menteşeoğlu ve Efes Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Orçun gibi önemli isimler iştirak etti. Açılış konuşmalarında, çocukların hayatına dokunan ve onlara kendilerini güvende hissettiren her adımın, toplumsal refahın ve geleceğe duyulan umudun bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Sosyal sorumlulukta örnek bir model

"Küçük Kalplere Güvenli Bekleyiş" projesi, Efes Rotary Kulübü’nün dayanışma kültürünü somutlaştıran ve sürdürülebilir iyilik anlayışını yansıtan bir çalışma olarak hafızalarda yer edindi. Sadece bir tadilat çalışması değil, aynı zamanda zorlu tedavi süreçlerinden geçen aileler için bir destek merkezi olma niteliği taşıyan bu girişim, sivil toplum kuruluşlarının sağlık sektörüne sağladığı katkının en güncel ve nitelikli örneklerinden biri olarak kayda geçti.