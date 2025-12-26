Suriye ekonomisinde radikal bir dönüşümün kapıları aralanıyor. Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya tarafından yapılan resmi duyuruya göre, ülkenin mali yapısını yeniden şekillendirecek olan yeni para birimi için geri sayım başladı. Sanal medya kanalları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendiren Hasriya, yeni ekonomik dönemin en somut göstergesi olan banknot değişimine ilişkin kararnamenin resmen imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini ifade etti. Bu hamle, ülkenin finansal sisteminde yeni bir sayfa açma kararlılığının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Para değişim süreci 1 Ocak itibarıyla başlıyor

Yayımlanan yeni kararname, Suriye Merkez Bankası’na banknot değişim operasyonunu yönetme konusunda geniş kapsamlı ve mutlak bir yetki tanıyor. Başkan Abdülkadir el-Hasriya, piyasadaki eski paraların yeni banknotlarla değiştirilmesine yönelik takvimin netleştiğini ve bu sürecin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen başlatılacağını duyurdu. Finansal istikrarı korumak amacıyla değişim noktaları, başvuru süreleri ve operasyonel uygulama metotları tamamen Merkez Bankası’nın denetimi ve planlaması dahilinde gerçekleştirilecek.

Tüm detaylar 28 Aralık’ta kamuoyuna sçıklanacak

Yeni para birimine geçiş sürecinin teknik ayrıntıları ve vatandaşların izlemesi gereken yol haritası için gözler Aralık ayı sonuna çevrildi. Hasriya, banknot değişim işlemlerinin piyasa dengelerini sarsmayacak şekilde düzenli, kademeli ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek bir titizlikle yürütüleceğini garanti etti. Uygulamanın işleyişine dair tüm teknik detayların ve merak edilen soruların yanıtlarının, 28 Aralık’ta düzenlenecek olan geniş kapsamlı basın toplantısında dünya kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Mali egemenlik ve ekonomik istikrar vurgusu

Yeni para birimini sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda bir bağımsızlık nişanesi olarak niteleyen Başkan Hasriya, bu adımı "mali egemenliğin sembolü" olarak tanımladı. Kurtuluş sürecinin ardından elde edilen kazanımların ekonomik başarılarla taçlandırıldığını belirten Hasriya, yeni banknotların Suriye’nin ilerleme ve istikrar yolundaki en sağlam dayanaklarından biri olacağını vurguladı. Suriye Merkez Bankası'nın gözetimi altında inşa edilen bu yeni dönemin, toplumsal iş birliği ile ekonomik kalkınmaya ivme kazandırması bekleniyor.