Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 15.32, son bir ayda yüzde 3.86 değer kazanan BIST 100 endeksi son bir haftada yatay bir seyir izlemesiyle dikkat çekti.

Günü yüzde 0.03'lük değer kaybıyla 11.336 puandan katapan endeks, haftanın son işlem gününe yüzde 0.04'lük yükselişle 11.340 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda Noel rehaveti...



Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Asya borsaları Çin hariç pozitif.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü. Hong Kong'ta ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentiler jeopolitik risklerdeki artış sonrası ons altın 4.515 dolardan, gram altın 6.233 TL'den,

Brent petrol 62.33 dolardan ve Bitcoin 88.981 dolardan alıcı buluyor.