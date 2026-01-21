Suriye sahasında dengeleri değiştirecek stratejik bir gelişme yaşandı. Uzun süredir belirsizliğini koruyan Haseke vilayetinin idari ve askeri geleceğine dair Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında geniş kapsamlı bir uzlaşıya varıldığı duyuruldu. Bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefleyen bu mutabakat, taraflar arasındaki diplomatik trafiğin somut bir neticesi olarak değerlendiriliyor.

Askeri operasyonlar durduruldu: 4 günlük ateşkes dönemi

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, varılan uzlaşmanın ilk ve en somut adımı olarak tüm askeri operasyon sahalarında geçerli olacak bir ateşkes kararı alındı. Bakanlık, mutabakatın şartları uyarınca ilan edilen bu ateşkesin dört gün süreceğini ve tüm cephe hatlarını kapsayacağını belirtti. Bu hamle, bölgede sürdürülebilir bir barış zemini oluşturma çabalarının ilk aşaması olarak görülüyor.

Diplomatik trafiğin merkezi: Haseke’nin geleceği tasarlanıyor

Varılan mutabakatın sadece askeri bir duraklamayı değil, aynı zamanda Haseke vilayetinin idari yapısına dair kapsamlı bir yol haritasını da içerdiği bildiriliyor. Şam hükümeti ile SDG kanadı arasında yürütülen görüşmelerde, bölgenin güvenliği ve kamu hizmetlerinin sürekliliği gibi hayati konularda ortak bir zemin sağlandı. İlan edilen bu 4 günlük mola, tarafların sahadaki pozisyonlarını yeni uzlaşı şartlarına göre yeniden yapılandırması için kritik bir zaman dilimi sunuyor.

Saat 20.00 itibarıyla silahlar sustu

Savunma Bakanlığı’ndan gelen teknik detaylara göre, ateşkes süreci Türkiye Saati ile (TSİ) 20.00’den itibaren resmen yürürlüğe girdi. Operasyonel bölgelerin tamamında eş zamanlı olarak başlayan bu sessizlik, mutabakatın sahadaki kararlılığını test edecek. Bölgedeki gözlemciler, sağlanan bu kısa vadeli istikrarın, Haseke’nin genel statüsüne dair daha kalıcı anlaşmaların önünü açabileceğini ifade ediyor.