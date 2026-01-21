Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel’de geçen yıl çıkan yangında 34’ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın birinci yıldönümünde, kayıpların yakınları otel önünde bir araya geldi. Saat 03.17’de gökyüzüne bırakılan dilek fenerleriyle yakınlarını anan aileler, duygusal anlar yaşadı.

Yargı süreci ve cezalar

Yangın sonrası başlatılan soruşturma ve yargı sürecinde, otel sahipleri ve yöneticiler de dahil olmak üzere birçok sanık hakkında “olası kast” ve “bilinçli taksir” suçlarından yüksek hapis cezaları verilmişti. Ancak bu cezalar, acılı ailelerin yaşadığı derin kaybı hafifletmeye yetmedi.

‘Melek’ sembolleriyle anma töreni

Gece sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Kartalkaya’da, aileler olayın gerçekleştiği saat olan 03.17’de otelin önünde toplandı. Hayatını kaybedenler anısına otel duvarına isimleri ve ‘Melek’ sembolleri projeksiyonla yansıtıldı. Aileler, kaybettikleri yakınlarını anmak için gökyüzüne dilek fenerleri gönderdi.

Kayıplarını anan ailelerin duygusal açıklamaları

Manevi kızı Mina ve eşi Şenol Akişli’yi kaybeden Menşure Akişli, yaşadığı acıyı şöyle dile getirdi: “Çok zor bir geceydi. Buraya gelmek için adımlarımı zor attım. Ama hiçbir çaresizlik, kocamın yaşadığı acıyı aşamaz. O uyanarak defalarca itfaiyeyi aradı. Acı çekmediğini düşünerek kendimi teselli etmeye çalıştım. Maalesef ki kocam o cehennemi yaşadı.”

Oktay Akişli ise abisi, yeğeni ve annesini kaybetmenin ardından yaşadığı yıkımı anlattı: “Annemi, abimi ve yeğenimi bu yangında kaybettim. Olaydan 78 gün sonra da babamı kaybettim. Burada her şeyini kaybetmiş bir insan var. Onlarca ailenin ocağı sönmüş, hayalleri ve umutları ellerinden alınmış durumda.”