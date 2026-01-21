Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 11’i yakalanarak gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Neler yaşandı?

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçları kapsamında başlatılan soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 20 kişi tutuklanmıştı. Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimi yapılmış, kura sonucunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman göreve gelmişti. Ancak AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın itirazı üzerine seçim yenilenmiş, ikinci oylamada İbrahim Akın Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili olarak seçilmişti.