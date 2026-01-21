Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunun geri çekilmesi dikkat çekti. İlçe merkezindeki sahilde su seviyesi yaklaşık 10 metre gerilerken, daha önce denizin altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzarayı gören ilçe sakinleri, yaşanan durumu cep telefonlarıyla kayda aldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, yaşanan çekilmenin meteorolojik nedenlere bağlı olduğunu belirtti. Deniz suyunun geri çekilmesi nedeniyle vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını vurgulayan Eroğlu, konuya ilişkin açıklamasını şu ifadelerle yaptı:

"Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir."

Datça'da 5 metre çekildi

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Kumluk Plajı’nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre geriye çekildi. Suyun azalmasıyla birlikte normalde deniz altında kalan alanlar ortaya çıkarken, deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar görünür oldu. Çekilmenin yaşandığı plajda bazı vatandaşlar yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek bu anları değerlendirdi.