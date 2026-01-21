Son Mühür- CHP'deki değişim rüzgarı bu kez Erzincan'ı sarstı. 2024'de üç aday karşı yarışı kazanarak koltuğa oturan, geçtiğimiz yıl tek aday olarak girdiği il kongresinde güven tazeleyen Yalçın Tanrıverdi'yle yollar ayırıldı.

CHP lideri Özgür Özel liderliğinde 19 Ocak'ta toplanan MYK'da masadaki konulardan biri de Erzincan il yönetimiydi.



Erzincan yönetiminin performansından memnun olmayan CHP'li kurmayların kararıyla CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı.

Söz konusu karar, CHP Tüzüğü’nün 25. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oybirliğiyle alındı.



Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu...



Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu'nun Erzincan'a giderek Tanrıverdi'den boşalan koltuğa atanacak isim konusunda rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Erzincan'da, İsmail Arslan, Hakan Çağlar ve Erdem Topçu isimlerinden birinin Tanrıverdi'den boşalan koltuk için atanmasının kuvvetli ihtimal olduğu belirtiliyor.