Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketler ve art arda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

21 Ocak 2026 Zamlı akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.01 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 55.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.91 TL

Motorin litre fiyatı: 56.95 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.20 TL

Motorin litre fiyatı: 57.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL