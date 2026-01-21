Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de geçen yıl meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının birinci yıl dönümünde sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı.

Meslek örgütleri bir araya geldi

Anma kapsamında Bolu-Düzce Tabip Odası, Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu ve Bolu Barosu üyeleri bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını Sinan Barut okudu.

“Acımız dinmedi, öfkemiz azalmadı”

Yangın faciasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acının tazeliğini koruduğunu belirten Barut, “Unutmadık. 21 Ocak’ta Kartalkaya’da meydana gelen ve çoğu çocuk 78 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bu felaketin yıl dönümünde bir aradayız. Aradan geçen zamana rağmen acımız dinmemiş, öfkemiz azalmamıştır” ifadelerini kullandı.

“Bu olay sıradan bir kaza değildir”

Facianın nedenlerine dikkat çeken Barut, yangının ihmal, eksiklik ve denetimsizlik sonucu meydana geldiğini belirterek, “Yaşam hakkı anayasa ile güvence altına alınmış en temel haktır. Devletin ve kamu gücünü kullanan tüm idari yapıların birincil görevi bu hakkı korumaktır” dedi.

Sorumluluk yalnızca yangın anıyla sınırlı değil

Açıklamada hukuki sorumluluğun yalnızca yangının çıktığı ana indirgenemeyeceği vurgulanarak, yapı ruhsatları, kullanım izinleri, periyodik denetimler, yangın güvenliği raporları ve acil durum planlarının tamamının sorgulanması gerektiği ifade edildi.

“Önlenebilir bir felaketti”

Grand Kartal Otel yangınının gerekli önlemler alınmış olsaydı engellenebileceğine dikkat çeken Barut, “Bu olay felakete dönüşmeden önce önlenebilirdi. Etkin denetim mekanizmaları ve eksiksiz güvenlik önlemleri hayati önemdedir” ifadelerini kullandı.