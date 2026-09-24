Medeni Kanun çerçevesinde yürütülen boşanma davaları ve nafaka yükümlülüklerine dair köklü değişiklikler içeren yasa hazırlıklarında kritik bir aşamaya gelindi. Tarafların mağduriyetlerini gidermeyi hedefleyen adalet mekanizması, hem uzayan mahkeme süreçlerini kısaltacak hem de mali yükümlülüklere adil bir çerçeve çizecek yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor.

13. YARGI PAKETİ MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Kamuoyunun dikkatle izlediği yasal düzenleme takvimine ilişkin en net açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşıldı. 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı kapsamında Ankara Adalet Sarayı'nda konuşan Bakan Gürlek, yüksek mahkemenin iptal kararını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Avukatlarımızın zamanlarını ve mesailerini duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında bekleyerek geçirmelerini istemiyoruz."

Adana'da yaptığı temaslarda da yargılamaların süratle sonuçlandırılması mecburiyetine değinen Bakan Gürlek'in paylaştığı takvime göre, 13. Yargı Paketi'nin Ekim ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi olarak sunulması öngörülüyor.

SÜRESİZ NAFAKA SİSTEMİ NASIL DEĞİŞECEK?

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslak çalışmalarda, mevcut sistemin doğurduğu hakkaniyetsiz durumları bertaraf edecek formüller üzerinde duruluyor. Masadaki ana modele göre, ömür boyu süren nafaka zorunluluğunun yerine kademeli bir zaman sınırlaması getirilmesi amaçlanıyor.

Yargıçlara dosyaya özel süre belirleme yetkisi tanınacak bu yeni sistemde şu temel unsurlar belirleyici olacak:

Birliktelik Müddeti: Evliliğin kaç yıl sürdüğü temel baremlerden biri kabul edilecek,

Çocuk Durumu: Eşlerin ortak çocuklarının bulunup bulunmadığı ve velayet koşulları dikkate alınacak, Yenilik Partisi'nden Yeni Parti'ye 3 Ekim'e kadar süre: Öztürk Yılmaz'dan kavgasız çözelim mesajı İçeriği Görüntüle

Maddi ve Sosyal Düzey: Her iki tarafın gelir imkanları, çalışma kapasiteleri ile ekonomik güçleri incelenecek,

Kusur Paylaşımı: Boşanmaya neden olan olaylardaki kusur dağılımı tazminat ve nafaka sürelerinin tayininde tartılacak.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA MAL PAYLAŞIMI VE TAZMİNAT SÜREÇLERİ AYRILACAK MI?

Paket kapsamında gündeme gelen bir diğer kritik başlık ise adliye koridorlarında senelerce karara bağlanamayan çekişmeli boşanma dosyalarını kapsıyor. Yeni yargı vizyonu uyarınca, tarafların evlilik birliğini sonlandırma kararı ile parasal talepler birbirinden bağımsız adli süreçler olarak ele alınacak.

Buna göre eşlerin ayrılık tescili öncelikli olarak hızla tamamlanacak; nafaka, maddi-manevi tazminat ve edinilmiş malların tasfiyesi gibi mali uyuşmazlıklar ayrı bir yargılama kolu üzerinden sürdürülecek. Henüz resmi teklif metni olarak TBMM komisyonlarına ulaşmayan 13. Yargı Paketi'nin infaz rejimi, adalet teşkilatının çalışma usulleri ve ceza yargılamasına dönük diğer tüm maddeleri, yasa teklifinin Meclis'e iletilmesiyle birlikte kesinlik kazanacak.