Son Mühür- Özgür Özel'in ''Yeni Parti''siyle Öztürk Yılmaz3ın ''Yenilik Partisi'' arasında yaşanan isim krizi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

Anayasa Mahlemesi'nin, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül’deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacağı öğrenildi.

Yeni Parti'nin ismine yönelik itirazı Yargıtay'a taşıyan Yenilik Partisi'nde bugün konuyu görüşmek için parti üst yönetimi bir araya geldi.

Bir hafta daha bekleyeceğiz...



Toplantıda çıkan kararları açıklayan Özgürk Yılmaz,

''Bugün biz toplantı yaptık. Toplantıda benim bütün arkadaşlarımın oy birliğiyle aldığı kararlar var. Biz bir haftalık, özellikle 3 Ekim’e kadar, eğer bu sorunu bizimle çözmek istiyorlarsa bir değerlendirme süresi verdik.

İstemiyorlarsa hiç sorun yok. Biz kimseye gidip bir şey istemedik. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa; bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim’e kadar bir değerlendirme yapsınlar'' çağrısında bulundu.



Yeni Parti yetkililerine, ''Siz sonuçta bağımsız bir partisiniz. Ama biz çözmek istiyoruz. Yapıcı bir dille gelmek istiyoruz. 3 Ekim Pazartesi gününe kadar bir değerlendirme olsun'' mesajı veren Yılmaz,

''Biz buradan mağdur olan, etkilenen bir partiyiz. İsmimiz var ve ismimiz karıştırılıyor. İltibas demek benzeşmek değil, sadece karıştırılmasıdır. Nitekim şu anda bizim elimizde yaklaşık 5 bine yakın karıştırılmış üye var.Kaldı ki 2024 yılında bir hanımefendi parti kurmuş, “Yeni Yeni Parti” demiş.

Biz yapıcı bir toplumsal muhalefeti toparlayacak çözüm üzerinde durduk. Siyasetten beni bilirsiniz; kavganın en iyisini bilirim ama şu anda kavga edilecek zaman değil. Laf yetiştirmenin alasını bilirim ama laf yetiştirmek hiç işime gelmiyor.

Muhalefetin bu kadar parçalandığı, bölündüğü bir ortamda çıkıp insanların sorumsuz açıklamalarına cevap vermek istemiyorum.

Kendilerine yol haritası sunduk...



Özgür Bey ile baş başa 2 saati aşkın bir görüşmemiz oldu. Yapıcı bir görüşmeydi. Gelen arkadaşlarımız, genel başkan yardımcısı ve teşkilatla alakalı arkadaşlarımız çok yapıcı görüşmeler yaptı. Ben hiçbir zaman bu arkadaşlarımızın üslubundan rahatsız olmadım.

En son görüşmede kendilerine bir yol haritası sunduk:

“15 gün içerisinde gelin isim sorununu, yeterlilik sorununu çözelim, toplumsal muhalefeti derleyip toplayalım” dedik. Karşı taraftaki arkadaşlarımız “bir komite kuralım” dediler, sonra süreç aksamaya başladı. Belli ki içeride, özellikle Özgür Bey’in başarısız olmasını isteyen, bu sorunu çözmesini istemeyen parti içindeki bazı çevrelerin burada parmağı var. Oysa bu sorunu çözmek için iyi niyetli ve yapıcı olmak yeterlidir'' diye konuştu.