Son Mühür / Sonbaharda serin hava kendini hissettirmeye başlarken şimdiden ‘Isıtıcıları ne zaman çalıştırmalı?’ sorusu evlerde konuşulmaya başladı. Uzmanlar, gece sıcaklıklarının 13 derece altına düşülmesi gerektiğini önerse de asıl belirleyici faktörün evin iç mekan sıcaklığı olduğunu vurguladı. Evin güneş alma durumu, ısı yalıtımı ve iklim koşullarının ısıtıcıları açma zamanını doğrudan etkilediği belirtilirken yalıtımın da önemine dikkat çekildi.

Yalıtımsız evlerde daha erken çalıştırın!

Evin güneş alma durumu, ısı yalıtımı ve bulunulan bölgenin iklim koşulları ısıtıcıların açılma zamanını doğrudan etkiliyor; yalıtımlı ve gün boyu güneş gören evlerde ısınma ihtiyacı ertelenebilirken, yalıtımsız ve gölgede kalan konutlarda kaloriferlerin daha erken çalıştırılması gerekiyor.

DSÖ’den ev içi sıcaklık önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan raporlar, ev içi ideal sıcaklık sınırının 18 santigrat derece olduğunu gösteriyor. Yaşam alanlarındaki sıcaklığın 18 derecenin altına düşmesi; astım, kalp-damar rahatsızlığı gibi rahatsızlığı olan bireyler için sağlık riskleri oluşturabiliyor. İdeal oda sıcaklığının korunması, akciğer fonksiyonlarını desteklerken tansiyon dengesinin sağlanmasına da yardımcı oluyor.

Özellikle 65 yaş üstü bireylerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların ev sıcaklığını mutlaka 18 derece ve üzerinde tutması gerektiğinin altını çiziyor. Kronik bir sağlık sorunu bulunmayan genç ve sağlıklı yetişkinler için ise daha düşük sıcaklıklarda kalın kıyafetler, sıcak su torbaları veya kalın yorganlar tercih edilerek vücut sıcaklığı dengelenebiliyor.