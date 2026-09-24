Bu sabah Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde feci bir olay yaşandı. Saat 08.45 sıralarında 51 yaşında Ali Turhal isimli işçi, kazı sırasında toprak altında kaldı. Toprak altında kalan Ali Turhal'ın cansız bedeni, ekipler tarafından çıkartıldı.

Trabzon Valiliği’nden “heyelan” uyarısı

Bazı haber başlıklarında "heyelan" ifadesinin geçmesi üzerine olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Valiliği yaşanan durumun bir göçük/iş kazası niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Valiliğin açıklamasında haber metinlerdinde olayın, kişinin çalışma yaptığı sırada meydana gelen toprak göçmesi bağlamında aktarılmasından bahsetti.

İşte Trabzon Valiliği tarafından yapılan o açıklama:

"Mevcut bilgiler çerçevesinde olayın çalışma sırasında meydana gelen göçük/iş kazası niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 'Heyelan', 'felaket' ve benzeri doğal afet çağrışımı yapan başlıkların ise olayın gerçek oluş biçimini yansıtmaması nedeniyle düzeltilmesi önem arz etmektedir. Haber metinlerinde de olayın, kişinin çalışma yaptığı sırada meydana gelen toprak göçmesi bağlamında aktarılması rica olunur" dedi.