Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda “fon soruşturması” olarak adlandırılan sermaye piyasalarına yönelik soruşturma hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta bulunan Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan yaptığı değerlendirmede, oluşan mağduriyetler hakkında sorumluluğu olan herkese gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

"Gözaltılar ve tutuklamalar oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur.

Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu.

Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız."



