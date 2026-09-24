Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde vatan görevini yapan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görevi sırasında aniden rahatsızlandı.
Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Azez Vatan Hastanesi’ne kaldırılan Sevim, durumunun kritik olması üzerine Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan kahraman Coşkun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Tören Gaziantep Havalimanı’nda düzenlendi
Kilis’ten kara yoluyla Gaziantep Havalimanı’na getirilen şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için tören alanında askeri uğurlama merasimi yapıldı.
Tören, devlet erkanı ile kahraman askerin silah arkadaşlarını bir araya getirdi.
Saygı duruşu ve dualarla başlayan törene; Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu ve çok sayıda askeri personel yer aldı.
Naaşı askeri uçakla baba ocağı Elazığ’a gönderildi
Gaziantep Havalimanı’ndaki törenin tamamlanmasının ardından şehit Coşkun Sevim’in ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askeri tören ekibi tarafından omuzlara alınarak askeri uçağa taşındı.
Şehidin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Elazığ’a gönderildi.