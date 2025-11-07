Olay, dün akşam Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerindeki bir kafede meydana geldi. Pastanede çalışan Ş.S. (48), yanına gelen akrabası A.K. (41) ile para meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

İddiaya göre A.K. sürekli harçlık talep ediyor, Ş.S. ise bunu artık karşılamak istemiyordu. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle vurdu, dakikalarca darbetti

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı av tüfeğini çıkaran Ş.S., akrabasının bacağına ateş etti. Yere yığılan A.K.’yi dakikalarca darbettiği belirtilen şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, akaryakıt istasyonunda yakalandı

Olayın ardından kaçan Ş.S., kısa süre sonra bir akaryakıt istasyonunda olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde şunları söyledi:

“Sürekli gelip benden harçlık istiyordu. Daha önce birkaç kez verdim ama istemeye devam etti. Çok üsteleyince küfürleştik. Bir anlık öfkeyle vurdum.”

Adli Tıp çıkışında ‘Nefsi müdafaa’ dedi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Ş.S., gazetecilerin sorularına “Nefsi müdafaa” diye karşılık verdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı kafeye daha önce de saldırı yapılmıştı

Öte yandan, olayın meydana geldiği kafenin daha önce de hedef olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda aynı kafeye silahlı saldırı düzenlendiği ve işletme içine pimi çekilmemiş el bombası atıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.